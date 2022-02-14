Посольство в Британії запевнило, що плани України щодо вступу в НАТО залишаються незмінними

Посольство України у Великій Британії запевнило, що плани Києва щодо вступу до НАТО залишаються незмінними. Оскільки це прописано в Конституції країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства в Twitter .

"Після інтерпретацій розмови (посла Вадима Пристайка з BBC: - ред.) ми повинні прояснити, що плани вступу в НАТО залишаються незмінними. Це ясно регламентується нашою Конституцією. Поки Україна не є членом Альянсу, ми готові розглядати інші договори, включаючи двосторонні, щоб запобігти війні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посол у Британії Вадим Пристайко нібито допустив відмову України від НАТО, щоб не було повномасштабної війни з РФ. У МЗС України заявили, що ці слова були вирвані з контексту.

Після він пояснив, що рання заява була результатом непорозуміння і додав, що йшлося про угоди з іншими країнами.