ru ua
Пн, 14 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Посольство в Британії запевнило, що плани України щодо вступу в НАТО залишаються незмінними

Новость на русском →
Лондон, Понеділок 14 лютого 2022 12:31
Посольство в Британії запевнило, що плани України щодо вступу в НАТО залишаються незмінними Фото: посол України в Британії Вадим Пристайко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Посольство України у Великій Британії запевнило, що плани Києва щодо вступу до НАТО залишаються незмінними. Оскільки це прописано в Конституції країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства в Twitter.

"Після інтерпретацій розмови (посла Вадима Пристайка з BBC: - ред.) ми повинні прояснити, що плани вступу в НАТО залишаються незмінними. Це ясно регламентується нашою Конституцією. Поки Україна не є членом Альянсу, ми готові розглядати інші договори, включаючи двосторонні, щоб запобігти війні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посол у Британії Вадим Пристайко нібито допустив відмову України від НАТО, щоб не було повномасштабної війни з РФ. У МЗС України заявили, що ці слова були вирвані з контексту.

Після він пояснив, що рання заява була результатом непорозуміння і додав, що йшлося про угоди з іншими країнами.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Україна
NEWS
Слова вирвані з контексту. У МЗС відреагували на заяву Пристайка щодо відмови від НАТО
Слова вирвані з контексту. У МЗС відреагували на заяву Пристайка щодо відмови від НАТО
DAILY
Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України