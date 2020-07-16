У посольстві уточнили правила в'їзду в Грецію для українців

Фото: Греція (pixabay)

Для в'їзду з України необхідно дозвіл на проживання і негативний тест на COVID-19

З України на територію Греції дозволено в'їзд лише тим громадянам, які мають дозвіл на проживання, а також нададуть негативний ПЛР-тест на коронавірус. Поки Україна не входить у список країн, яким дозволено в'їзд в Грецію на загальних умовах.

Про це повідомили в посольстві України в Греції.

Дипломати зазначили, що при наявності підстав для в'їзду в Грецію необхідно обов'язково зареєструвати свій намір відвідати країну на сайті travel.gov.gr і роздрукувати QR-код підтвердження, який є необхідною умовою при перетині кордону. При цьому даний код не є дозволом на в'їзд.

Також з 14 липня Греція ввела наявність негативного ПЛР-тесту в якості обов'язкової вимоги для в'їзду. Тест на коронавірус повинен бути зроблений не більше ніж за 72 години до прибуття в пункт пропуску в Грецію.

Крім цього у посольстві закликали українців користуватися інтерактивної онлайн-картою для подорожей за кордон Міністерства закордонних справ - tripadvisor.mfa.gov.ua/map.

Нагадаємо, на початку липня в Грецію не пустили групу українських туристів, більшості з яких довелося повернутися в Україну.

Зазначимо, Греція потрапляє в список країн "зеленої" зони Міністерства охорони здоров'я, що дає можливість громадянам в'їжджати в Україну без необхідності проходження самоізоляції.