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Ще одна застрягла в Греції українка зможе повернутися через чотири дні

Афіни, Греція, Середа 08 липня 2020 оновлено 17:02
Ще одна застрягла в Греції українка зможе повернутися через чотири дні
Фото: МЗС України (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Светлевская

Офіційною причиною відмови туристці у в'їзді в Грецію названа "загроза громадському здоров'ю"

Українку, яка прибула до Греції у вівторок, 8 липня, помістили в поліцейський ізолятор аеропорту Афін. Вона зможе повернутися в Україну протягом 3-4 днів.

Про це РБК-Україна повідомила радник з консульських питань Посольства України в Греції Анна Тищенко.

"Одна громадянка України була поміщена в цей же поліцейський відділ (аеропорту Афін - ред.). Коли у неї зворотний квиток, тоді і буде наступний рейс її компанії. Тоді вона і поїде - через 3 або 4 дні", - повідомила Тищенко.

У посольстві Греції також пояснили, що офіційною причиною відмови українській туристці у в'їзді в Греції є "загроза громадському здоров'ю".

Консули роблять все можливе для того, щоб українка не отримала депортації. Втім, такий ризик все одно існую, кажуть дипломати.

"Я не буду давати ніяких прогнозів. Ризик завжди є. Ми будемо працювати, щоб цього не сталося. Вони всі не в'їжджають в Грецію за статтею "Небажані громадяни у зв'язку з загрозою громадського здоров'я". За цією статтею завжди є ризик, що людина буде внесений у список небажаних осіб", - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні ще одну українку прикордонники не пустили в Грецію.

Зазначимо, що днями в Грецію не пустили 17 українських туристів і помістили в поліцейський ізолятор на території аеропорту Афін.

Пізніше у МЗС України повідомили, що причиною інциденту з українськими громадянами в Греції стала помилка авіакомпаній.

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