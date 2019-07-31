ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У посольстві США вимагають правосуддя у справі Гандзюк

Новини » Політика    31.07.2019 - 13:24
У посольстві США вимагають правосуддя у справі Гандзюк
Фото: Катерина Гандзюк (visti.ks.ua)

Рік тому відбувся напад на активістку Катерину Гандзюк

Посольство Сполучених Штатів Америки вимагає правосуддя у справі щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це посольство повідомляє у своєму Facebook.

Рік тому, 31 липня 2018 року, стався напад на активістку.

У посольстві США вимагають правосуддя у справі Гандзюк

"Сьогодні ми з сумом відзначаємо річницю нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк, яка безстрашно боролася проти корупції за демократичну Україну. Ми солідарні з народом України, що вимагає правосуддя для Гандзюк та її родини", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, вчора Генеральна прокуратура України передала до суду обвинувальний акт щодо підозрюваного в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського. Спікер ГПУ Андрій Лисенко зазначив, що зараз готується перше засідання. Представник Генпрокуратури додав, що строк припинення закінчився 26 червня і після цього його не продовжували.

Як писало РБК-Україна раніше, 29 липня стало відомо, що Павловський порушив домашній арешт, на який його перевели через нібито поганий стан здоров'я, і ​​відвідав футбольний матч в Одесі. Пізніше в ГПУ пояснили, що Павловський вийшов з-під домашнього арешту після закінчення його строку, оскільки прокурори не стали подавати клопотання про продовження домашнього арешту через стан здоров'я фігуранта справи після того, як термін запобіжного заходу закінчився.

Павловського випустили з СІЗО під домашній арешт із зобов'язанням носити браслет 2 травня 2019 року.

Обвинувачення щодо фігуранта справи Гандзюк передали до суду У ГПУ пояснили, чому фігурант справи Гандзюк вийшов з-під домашнього арешту
Новини України Катерина Гандзюк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся