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У посольстві США сподіваються до кінця місяця відновити роботу у Києві

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Львів, Понеділок 02 травня 2022 15:13
У посольстві США сподіваються до кінця місяця відновити роботу у Києві Фото: посольство США може до кінця місяця повернутися у Київ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Посольство США може до кінця цього місяця відновити роботу у Києві. Поки що дипломатичне відомство буде працювати у Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг тимчасово повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін.

"Ми плануємо спочатку їздити з Польщі до України. Потім з часом, декілька тижнів, ми плануємо залишатися у Львові. До кінця місяця, сподіваємося, буде можливість переїхати до Києва", - заявила Квін.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що посольство США відновлює роботу в Україні.

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