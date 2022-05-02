У посольстві США сподіваються до кінця місяця відновити роботу у Києві

Фото: посольство США може до кінця місяця повернутися у Київ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Посольство США може до кінця цього місяця відновити роботу у Києві. Поки що дипломатичне відомство буде працювати у Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг тимчасово повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін.

"Ми плануємо спочатку їздити з Польщі до України. Потім з часом, декілька тижнів, ми плануємо залишатися у Львові. До кінця місяця, сподіваємося, буде можливість переїхати до Києва", - заявила Квін.