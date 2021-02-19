Ненависть до Ситника: Малюська назвав підставу для прийняття закону про НАБУ
Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що всі проблеми навколо законопроекту про Національне антикорупційне бюро України пов'язані з негативним ставленням народних депутатів до персони директора НАБУ Артема Ситника. Депутати відмовляються врегулювати законодавчі прогалини у функціонуванні НАБУ.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що чекає НАБУ".
"В тому вигляді, в якому він (законопроект - ред.) зараз є, він може бути прийнятий досить швидко. З одного боку - тому що це виконання програми з МВФ, а з іншого - досить багато людей в Раді ненавидять Ситника і готові голосувати за що завгодно, лише б там тільки була норма, яка позбавить його повноважень", - розповів Малюська.
Міністр зазначив, що при підготовці даного законопроекту був присутній певний поспіх з боку уряду. Однак він пов'язаний з тим, що цей закон необхідно прийняти до отримання траншу Міжнародного валютного фонду.
Уряд вже близько місяця обговорюється з МВФ документ, але поки отримало від нього лише низку "технічних зауважень". По суті документа ніяких заперечень немає. Ключовий дискусією в цих переговорах є процедура формування конкурсної комісії для обрання нового директора НАБУ, а не статус нинішнього глави.
"Мені насправді не дуже цікаво, які у кого відносини з НАБУ, які емоції навколо цього точаться. Єдине, що мене цікавить в цій історії - це те, що ненависть окремих депутатів до голови НАБУ може нам додати необхідну кількість голосів, щоб прийняти хороший закон, який влаштує всі експертне співтовариство", - заявив Малюська.
Нагадаємо, 17 лютого у Верховну раду внесли законопроект, яким пропонується передати повноваження директора НАБУ першому заступнику бюро.
Восени президент Володимир Зеленський пообіцяв "Великої сімки", що Ситник залишиться на своїй посаді після рішень Конституційного суду та Окружного адміністративного суду Києва.