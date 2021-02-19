Ненависть до Ситника: Малюська назвав підставу для прийняття закону про НАБУ

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що всі проблеми навколо законопроекту про Національне антикорупційне бюро України пов'язані з негативним ставленням народних депутатів до персони директора НАБУ Артема Ситника. Депутати відмовляються врегулювати законодавчі прогалини у функціонуванні НАБУ.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що чекає НАБУ".

"В тому вигляді, в якому він (законопроект - ред.) зараз є, він може бути прийнятий досить швидко. З одного боку - тому що це виконання програми з МВФ, а з іншого - досить багато людей в Раді ненавидять Ситника і готові голосувати за що завгодно, лише б там тільки була норма, яка позбавить його повноважень", - розповів Малюська.

Міністр зазначив, що при підготовці даного законопроекту був присутній певний поспіх з боку уряду. Однак він пов'язаний з тим, що цей закон необхідно прийняти до отримання траншу Міжнародного валютного фонду.

Уряд вже близько місяця обговорюється з МВФ документ, але поки отримало від нього лише низку "технічних зауважень". По суті документа ніяких заперечень немає. Ключовий дискусією в цих переговорах є процедура формування конкурсної комісії для обрання нового директора НАБУ, а не статус нинішнього глави.

"Мені насправді не дуже цікаво, які у кого відносини з НАБУ, які емоції навколо цього точаться. Єдине, що мене цікавить в цій історії - це те, що ненависть окремих депутатів до голови НАБУ може нам додати необхідну кількість голосів, щоб прийняти хороший закон, який влаштує всі експертне співтовариство", - заявив Малюська.