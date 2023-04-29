Посол Украины призвал Германию к новым поставкам оружия
Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал Берлин к дальнейшей поставке вооружений в свете ожидаемого контрнаступления ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
"Больше всего нужны зенитные комплексы, такие как IRIS-T SLM, Patriot и Gepard", - заявил он.
Макеев добавил, что Украине также в кратчайшие сроки необходимо больше бронетехники, танков и артиллерийских систем, а также дальнобойных боеприпасов,
Он подчеркнул, что от скорости и объема поставок военной помощи зависит безопасность Европы.
"Поражение России является гарантией нормальной жизни в Европе", - отметил дипломат.
Напомним, Германия планирует произвести до 250 тысяч снарядов калибра 155 мм для Украины.
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