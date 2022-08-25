Посол Великобританії пояснила, що трапиться після відходу Джонсона

Політика Великобританії щодо України після відставки прем'єр-міністра Бориса Джонсона не зміниться. Лондон запевняє у подальшій допомозі та підтримці.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Тож коли прем'єр-міністра Джонсона ввели в курс справи, було зрозуміло, що ми будемо робити. Ми союзники, партнери і друзі України. І ми збиралися підтримати Україну, щоб відбити це вторгнення. І ця політика була послідовною та чіткою ще до вторгнення і протягом усього вторгнення. Вона є сильною і залишатиметься сильною незалежно від того, хто змінить Бориса Джонсона", - зазначила Сіммонс.

Вона підкреслила, немає жодних причин думати, що майбутній прем’єр-міністр не буде таким самим другом України.

"Найбільш екстраординарним для мене, як для посла, стало те, що під час цієї кризи так багато наших міністрів розвинули дружбу та міцні стосунки з українськими міністрами, так багато з яких відповідають за управління та реагування на це вторгнення. Тому я цілком впевнена, що ця дружба триватиме", - вважає Сіммонс.

При цьому вона зазначила, коли восени з'явиться новий прем'єр потрібно буде зав'язувати нові дружні стосунки.

"Cправа в тому, що політика залишається сильною. Усі міністри і чиновники будуть глибоко розуміти її. Отже, хто б не зайняв посади, вони знатимуть, що частина їхньої роботи полягатиме у подальшому розвитку дружби, яку започаткували їхні попередники", - підсумувала Сіммонс.

Відставка Джонсона

Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон оголосив, що йде з поста прем'єр-міністра Великобританії.

Так, він залишатиметься на цій посаді, доки не буде обраний новий лідер Консервативної партії і лідер британського уряду. Очікується, що офіційне оголошення нового прем’єр-міністра відбудеться вже на початку жовтня.

Додамо, вчора Джонсон з офіційним візитом прибув в Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому раніше перед його візитом британські ЗМІ повідомляли, що він планував прощальний візит в Україну.

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