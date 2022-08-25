ua ru
Чт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Посол Великобританії пояснила, що трапиться після відходу Джонсона

Новость на русском →
Київ, Четвер 25 серпня 2022 10:17
Посол Великобританії пояснила, що трапиться після відходу Джонсона Фото: посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Політика Великобританії щодо України після відставки прем'єр-міністра Бориса Джонсона не зміниться. Лондон запевняє у подальшій допомозі та підтримці.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Тож коли прем'єр-міністра Джонсона ввели в курс справи, було зрозуміло, що ми будемо робити. Ми союзники, партнери і друзі України. І ми збиралися підтримати Україну, щоб відбити це вторгнення. І ця політика була послідовною та чіткою ще до вторгнення і протягом усього вторгнення. Вона є сильною і залишатиметься сильною незалежно від того, хто змінить Бориса Джонсона", - зазначила Сіммонс.

Вона підкреслила, немає жодних причин думати, що майбутній прем’єр-міністр не буде таким самим другом України.

"Найбільш екстраординарним для мене, як для посла, стало те, що під час цієї кризи так багато наших міністрів розвинули дружбу та міцні стосунки з українськими міністрами, так багато з яких відповідають за управління та реагування на це вторгнення. Тому я цілком впевнена, що ця дружба триватиме", - вважає Сіммонс.

При цьому вона зазначила, коли восени з'явиться новий прем'єр потрібно буде зав'язувати нові дружні стосунки.

"Cправа в тому, що політика залишається сильною. Усі міністри і чиновники будуть глибоко розуміти її. Отже, хто б не зайняв посади, вони знатимуть, що частина їхньої роботи полягатиме у подальшому розвитку дружби, яку започаткували їхні попередники", - підсумувала Сіммонс.

Відставка Джонсона

Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон оголосив, що йде з поста прем'єр-міністра Великобританії.

Так, він залишатиметься на цій посаді, доки не буде обраний новий лідер Консервативної партії і лідер британського уряду. Очікується, що офіційне оголошення нового прем’єр-міністра відбудеться вже на початку жовтня.

Додамо, вчора Джонсон з офіційним візитом прибув в Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому раніше перед його візитом британські ЗМІ повідомляли, що він планував прощальний візит в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Борис Джонсон
NEWS
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження