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Премьер Саксонии призвал Украину смириться с временной потерей территорий "ради перемирия"

Среда 27 декабря 2023 11:57
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Премьер Саксонии призвал Украину смириться с временной потерей территорий "ради перемирия" Фото: премьер Саксонии Михаэль Кречмер (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Украине необходимо смириться с временной потерей территорий "ради перемирия" с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Кречмер считает, что правительство Германии должно "не только поставлять Украине оружие, но и прибегать к дипломатическим инициативам" и что союзники "должны попытаться повлиять на Путина и предотвратить прекращение огня".

"Возможно, что для перемирия Украине сначала нужно будет принять временную потерю контроля над некоторыми территориями. Ни один квадратный метр украинской территории не стал российским. Но, как и в других крупных войнах, пришло время для финального решения", сказал премьер Саксонии.

Он также высказал свое мнение о политике Германии по отношению к России.

"Россия - это наш сосед, опасный и непредсказуемый. Идея о том, чтобы ослабить Россию в военном, политическом и экономическом измерении, чтобы она больше не угрожала нам - это видение с 19 века, и это закладывает основу для новых конфликтов", - добавил Кречмер.

Не первое заявление премьера Саксонии

Напомним, в августе 2022 года премьер Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что Германия якобы должна выступить посредником в войне между Россией и Украиной и обеспечить "чтобы эта война была заморожена", а также он выступил за то, чтобы сохранить закупку российского сырья.

Тогда на такое заявление сразу отреагировал посол Украины в Германии Андрей Мельник. По его словам, украинцы выступают за то, чтобы "задвинуть голову (Кречмера, - ред.) в морозильную камеру, чтобы заморозить зажженные фантазии".

"Ваше постоянное попустительство военному преступнику Путину вызывает отвращение", - сказал Мельник.

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