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Посол Украины оценил, может ли флот Турции столкнуться с российским в Черном море

Фото: Василий Боднар, посол Украины в Турции (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Турция вряд ли пойдет на открытое столкновение с российским флотом в Черном море, поскольку она является членом НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Турции Василия Боднара в эфире телемарафона.

Он отметил, что обстрелять одно или несколько судов для россиян - не проблема, поскольку они не заботятся о своем имидже и о жизнях людей, которые будут на борту. С начала полномасштабной войны войска страны-агрессора обстреляли уже восемь судов иностранных владельцев, но об этом молчали, поскольку не хотели конфликта с Россией.

"Но что касается столкновения российского и турецкого флотов, то это пока выдача желаемого за реальное. Сомневаюсь, что Турция может пойти на открытое вооруженное противостояние с Россией, поскольку это означает втягивание НАТО. Но если бы российская сторона начала такие действия, то она бы просто открыла для себя второй фронт", - заявил посол.

По его словам, Турция продолжает усилия для продления “зерновой сделки”. Она, скорее всего, может применить рычаги дипломатического или экономического влияния.

Но, как добавил Боднар, цель России - заменить украинское зерно на свое. И при помощи требований о снятии определенных санкций страна-агрессор не только пытается снять с себя ответственность, но и хочет занять рынки, куда Украина обычно поставляет свое продовольствие.

"Это двойная опасность, поэтому нужно разрешить эту ситуацию более-менее мирным способом", - резюмировал дипломат.

Выход России из "зерновой сделки"

Напомним, Россия на этой неделе официально заявила, что прекращает свое участие в "зерновой сделке", благодаря которой у Украины есть возможность экспортировать свое продовольствие по Черному морю.

В ответ на такие действия президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжать действие "зерновой сделки", несмотря на решение России.

В частности, наша страна допускает конвои для охраны зерновых перевозок. Как пишет Bloomberg, маловероятно, что Турция согласится отправить свои корабли для охраны украинского экспорта.

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