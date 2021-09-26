Посол України про вибори в Німеччині: Берлін зацікавлений у збереженні нормандського формату

Дипломат зазначив, що Шольц був присутнім на останніх зустрічах у Берліні під час візиту глави МЗС України Дмитра Кулеби.

"Саме під час цієї дуже тривалої та ґрунтовної розмови ми почули із перших вуст готовність Берліна і після виборів продовжити активність у нормандському форматі. Якою вона буде? Наразі важко говорити, наскільки зміняться акценти, підходи, адже зрозуміло, що не буде такого як до сьогодні, коли пані Меркель що два-три тижні дзвонила Путіну, підтримувала прямий контакт із нашим президентом та французькою стороною", - зазначив Мельник.

Він наголошує, що наразі важко говорити про те, чи може Україна сподіватися на прорив у перемовинах.

"Ми точно можемо виходити з того, що цей курс "малих кроків" буде продовжений. Німці зацікавлені, щоб "нормандія" збереглася, адже йдеться так само і про їх імідж, про те чи зможе німецька дипломатія, німецька еліта завершити успішно те, що почала пані Меркель", - сказав посол.

Мельник додав, що результатом нормандського формату "може бути лише повна деокупація сходу України, припинення воєнних дій, і повна реалізація Мінську".