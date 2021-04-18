Посол України закликав Берлін допомогти зі вступом в НАТО: несете історичну відповідальність

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Берлін допомогти Києву зі вступом в НАТО . За його словами, Німеччина несе особливу історичну відповідальність перед Україною.

Про це йдеться в коментарі посла виданню Welt .

"Німеччина, яка несе особливу історичну відповідальність за злочини нацистів проти українського народу, повинна зіграти роль першопрохідця, щоб Україна могла стати членом НАТО. І якомога швидше, без будь-яких якщо та чи", - заявив він.

Мельник пояснив, що тільки швидке приєднання України до НАТО може назавжди запобігти новій широкомасштабній війні в Європі.

"Це може для німецьких вух звучати як провокація Путіна. Якраз навпаки: це буде холодний душ, який погасить усі вогнища в Кремлі. Єдина гарантія того, що Москва не наважиться знову втрутитися", - сказав посол.