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Посол США заявила про конкурентність першого туру виборів


Йованович підкреслила, що США не надають перевагу жодному кандидату

Перший тур виборів президента України пройшов мирно та конкурентно. Про це повідомила посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович під час Київського безпекового форуму, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, США очікують на таку ж мирність та конкурентність проведення і другого туру виборів президента України.

"Я би хотіла сказати, що перший тур був конкурентним, загалом пройшов мирно і відбив бачення українських людей. Так само як і українці, так само і США чекають на повторення цього процесу 21 квітня. Ми не підтримуємо жодного кандидата. Ми підтримуємо принципи верховенства права, демократії, безпеки. Ми підтримуємо цілі українського народу", - заявила Йованович.

Нагадаємо, раніше директор з планування політики в Державному департаменті США Кірон Скіннер заявила, що саме українці приймуть рішення про те, хто отримає владу в результаті перемоги в другому турі виборів президента, і якою буде форма правління у країні.

Як писало РБК-Україна раніше, спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер порівняв вибори в Україні з виборами у Франції і Штатах, зазначивши, що в країні проходять справді демократичні вибори.

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