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Посол США отреагировала на удар по Киеву и вспомнила Россию после критики Зеленского

Киев, Воскресенье 06 апреля 2025 09:43
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Посол США отреагировала на удар по Киеву и вспомнила Россию после критики Зеленского Фото: посол США в Украине Бриджет Бринк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ракетный удар по Киеву 6 апреля. Дипломат вспомнила Россию в посте после "слабой" реакции на террористический удар по Кривому Рогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бриджит Бринк в X (Twitter).

"По состоянию на 6:30 утра Киев и остальная Украина остаются под обстрелом баллистическими и крылатыми ракетами со стороны России. Громкие взрывы в столице и сообщения об атаках в нескольких городах", - написала посол.

В комментариях к публикации пользователи отметили, что формулировка "со стороны России" не является полностью корректной.

Также на пост Бринк отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Употреблено слово "Россия". Прогресс", - написал Коваленко в своем Telegram.

Напомним, что посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ракетный удар россиян по Кривому Рогу. Однако в своем посте дипломат не упомянула, что именно российская ракета ударила по городу, в результате чего погибли 18 человек, из которых девять - дети.

Президент Владимир Зеленский заявил, что "неприятно удивлен" такой слабой реакцией посольства США.

"К сожалению, неприятно удивляет реакция посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ - и такая слабая реакция. Даже слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете, которая убила детей", - подчеркнул президент.

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