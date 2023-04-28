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Посол США отреагировала на массированный удар России по Украине

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Украина, Пятница 28 апреля 2023 11:29
Посол США отреагировала на массированный удар России по Украине Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Россия до сих пор не поняла, что ее жестокость лишь укрепляет решительность Украины и консолидирует западных партнеров, в частности США, в помощи ей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Twitter посла США в Украине Бриджит Бринк.

"Еще больше жизней трагически потеряно, когда российские ракеты попали в очередной жилой дом", - отметила она.

Бринк констатировала, что Россия до сих пор не поняла, что ее жестокость лишь укрепляет решительность Украины и "углубляет нашу приверженность поддержке Украины в ее борьбе".

Как сообщалось, после массированной атаки России по Украине в пятницу, 28 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал предоставить Украине истребители F-16. По его словам, современные самолеты помогут защитить Украину от коварных и циничных атак России, во время которых гибнут мирные граждане, в том числе и дети.

Напомним, ранним утром в пятницу, 28 апреля, российские оккупанты выпустили по Украине 23 ракеты, 21 из которых удалось сбить. Одна из них атаковала многоэтажку в Умани Черкасской области, где погибли уже 10 человек. Спасательная операция продолжается. Кроме того, в Днепре из-за ракетного удара погибли женщина и 3-летний ребенок. Также в Украинке Киевской области обломки ракеты во время ночной атаки упали на многоэтажку. В результате чего пострадал ребенок, его госпитализировали.

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