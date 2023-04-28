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Посол США відреагувала на масований удар Росії по Україні

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Україна, П'ятниця 28 квітня 2023 11:29
Посол США відреагувала на масований удар Росії по Україні Фото: посол США в Україні Бріджит Брінк (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість лише зміцнює рішучість України та консолідує західних партнерів, зокрема США, у допомозі їй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в Twitter посла США в Україні Бріджит Брінк.

"Ще більше життів трагічно втрачено, коли російські ракети влучили в черговий житловий будинок", - зазначила вона.

Брінк констатувала, що Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість лише зміцнює рішучість України та "поглиблює нашу відданість підтримці України у її боротьбі".

Як повідомлялося, після масованої атаки Росії по Україні у п'ятницю, 28 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав надати Україні винищувачі F-16. За його словами, сучасні літаки допоможуть захистити Україну від підступних і цинічних атак Росії, під час яких гинуть мирні громадяни, у тому числі й діти.

Нагадаємо, рано вранці у п'ятницю, 28 квітня, російські окупанти випустили по Україні 23 ракети, 21 з яких вдалося збити. Одна з них атакувала багатоповерхівку в Умані Черкаської області, де загинуло вже 10 людей. Рятувальна операція продовжується. Крім того, у Дніпрі через ракетний удар загинули жінка та 3-річна дитина. Також в Українці Київської області уламки ракети під час нічної атаки впали на багатоповерхівку. Внаслідок чого постраждала дитина, її госпіталізували.

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