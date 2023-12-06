ua en ru
Ср, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Посол США раскритиковал Венгрию за ингорирование интересов НАТО

Среда 06 декабря 2023 02:14
UA EN RU
Посол США раскритиковал Венгрию за ингорирование интересов НАТО Фото: посол США в Венгрии Дэвид Прессман (twitter David Pressman)
Автор: Максим Шушко

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман раскритиковал венгерское правительство за игнорирование интересов своих союзников по НАТО и укрепление связей с Россией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Выступая перед американскими компаниями, которые инвестировали в Венгрию, Прессман рассказал, что страна процветает как член Европейского Союза и НАТО, что позволяет вести успешный бизнес здесь.

"Однако сегодня мы все чаще видим союзника, который полагается на своих союзников по НАТО и чувствует себя комфортно, игнорируя интересы тех же партнеров и нашего Альянса, в том числе во время войны в Европе", - заявил Прессман.

Он добавил, что когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнимает президента России Владимира Путина и когда его правительство угрожает задержать необходимую помощь ЕС Украине, то это пренебрежение к союзникам по НАТО становится очевидным.

Следует отметить, что Венгрия является членом Североатлантического Альянса с 1999 года.

Утверждается, что отношения между Будапештом и Вашингтоном испортились из-за затягивания Венгрией процесса ратификации вступления Швеции в НАТО, а также из-за теплых связей Орбана с Москвой, несмотря на войну в Украине.

Заявления Орбана об Украине

В мае Орбан говорил, что Украина якобы не может выиграть войну против России. Тогда в украинском МИДе ответили главе венгерского правительства, что в Кремле должны радоваться, ведь премьер-министр Венгрии снял ответственность с РФ за ее агрессию против Украины.

Также Орбан угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров ЕС, на котором будет обсуждаться выделение помощи Киеву и вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Венгрия
NEWS
Дроны СБУ ударили по ряду военных объектов оккупантов в Крыму, - источники
Дроны СБУ ударили по ряду военных объектов оккупантов в Крыму, - источники
DAILY
Федор Вениславский: Вручение повесток планируем по электронной почте и заказным письмом
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вручение повесток планируем по электронной почте и заказным письмом