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Посол США відповіла, чи мають потужний вплив накладені на РФ санкції

Фото: посол США в Україні Бріджит Брінк (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Санкції проти Росії, які ввели США та низка країн у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну вже мають потужний ефект. Це помітно і з ВВП, інфляції та інших показників в економіці країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я думаю, вони (санкції - ред.) вже мають ефект. І санкції працюють таким чином, що ефект від них часто вимагає часу. Зараз очевидно, виходячи з рівня ВВП, інфляції та інших індикаторів, що санкції вже мають вплив", - вважає Брінк.

Нагадаємо, наприкінці червня Сполучені Штати Америки розширили санкції проти Росії та ввели заборону на імпорт золота.

Додамо, на цьому тижні Європейський союз запровадив сьомий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли Сбербанк, фонд "Русский мир" і мер Москви Сергій Собянін.

Детальніше про те, як Росія намагається підірвати західні санкції та чи витримає Європа тиск Кремля - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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