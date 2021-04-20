Посол США відмовляється покинути Росію, незважаючи на рекомендації Кремля

За даними видання, Салліван був викликаний на зустріч з помічником президента Юрієм Ушаковим, який рекомендував йому повернутися до Вашингтона для консультацій з офіційними особами президента Джо Байдена.

Однак, повідомляє видання, посол продовжив свою роботу в Москві.

За словами людей, знайомих з Салліваном, він вважає, якщо російська влада хоче, щоб він покинув країну, їм доведеться змусити його зробити це.