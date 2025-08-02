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Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП

Санкции Трампа лишат Россию возможности финансировать войну, - посол США при НАТО

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

После 8 августа новые разрушительные пошлины и санкции Дональда Трампа оставят Россию без друзей и торговых партнеров, что не позволит ей в дальнейшем финансировать войну.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Newsmaх, сообщает РБК-Украина на страницу политика в соцсети Х.

Дипломат подчеркнул, что президент Трамп, "лучше любого разбирается в рычагах влияния".

По его мнению, заявление главы государства о введении "разрушительных" пошлин и санкций против России с 8 августа, "имеет большое значение".

"Ведь как Россия финансирует эту войну? Как она способна платить новобранцу, рядовому в армии, который, вероятнее всего, отправится на фронт и погибнет через две недели после минимальной подготовки? Им приходится платить эквивалент 100 тысяч долларов США за участие в войне", - сказал политик.

Уитакер напомнил, что Россия получает наибольшую прибыль от продажи нефти, которую продает Китаю, Индии и Бразилии. И напомнил, что после вступления в силу ограничений, "эти страны понесут существенные последствия за ведение бизнеса с Россией".

"У России не останется друзей, не останется торговых партнеров. И ее способность финансировать войну прекратится", - подчеркнул посол США при НАТО.

 

Дедлайн Трампа для Кремля

В середине июля Дональд Трамп выразил разочарование массированными обстрелами Россией украинских городов и гражданской инфраструктуры и установил для российского диктатора Владимира Путина дедлайн в 50 дней для достижения мира с Украиной.

В случае отсутствия желания договариваться, глава Белого дома пригрозил ввести санкции против России и стран, закупающих российскую нефть - Китая, Индии и Турции.

Однако 29 июля Трамп неожиданно сократил дедлайн до 10 дней из-за отсутствия прогресса со стороны Кремля - до 8 августа.

В Москве заявили, что продолжат войну против Украины, несмотря на ультиматумы американского лидера. И даже пригрозили отказом продлить с США договор об ограничении ядерных вооружений (СНВ-3).

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на 10-дневный дедлайн заявил, что это "шаг к войне" России с США.

В ответ Трамп посоветовал "следить за словами" и приказал развернуть две атомные подводные лодки неподалеку от российского побережья.

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Дональд ТрампСанкции против России