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Посол о ситуации с рассмотрением помощи Украине в США: оснований говорить о "зраде" нет

Воскресенье 04 февраля 2024 20:50
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Посол о ситуации с рассмотрением помощи Украине в США: оснований говорить о "зраде" нет Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Вопрос о предоставлении Соединенными Штатами Америки помощи Украине движется в правильном направлении.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире национального телемарафона.

"Ситуация чрезвычайно сложна, но оснований говорить о "зраде" точно нет. Все двигается в правильном направлении, но это сложный процесс в год выборов. Мы делаем все для того, чтобы законопроект о помощи Украине был одобрен. И шансы чрезвычайно велики", - сказала Маркарова.

Она напомнила, что недавно в СМИ распространилась информация о том, что Палата представителей зарегистрировала законопроект о помощи только Израилю. Но чтобы закон в США стал законом, он должен быть проголосован обеими палатами и подписан президентом.

"Поэтому сегодня мы ожидаем публикации Сенатом США двухпартийного законопроекта, включающего Украину, Израиль, вопросы границы и другие вопросы. Надеемся, что на следующий день после публикации начнется рассмотрение законопроекта", - рассказала посол.

Задержка с финансированием помощи Украине

Президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов в помощь Украине и Израилю. Но до сих пор вопрос не был принят.

В Конгрессе США ведутся споры о дальнейшем финансировании помощи Украине. Вопросы блокируют республиканцы, требуя принять иммиграционное законодательство.

В начале января в Белом доме заявили, что помощь Украине приостановлена к одобрению Конгрессом нового финансирования.

По данным The Wall Street Journal, президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, как требовали республиканцы во избежание критики и обеспечения помощи Украине.

При этом The Guardian сообщает, что Конгресс США в шаге от заключения соглашения по возобновлению помощи для Украины.

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