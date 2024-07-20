Посол рассказал, на что не согласится Украина в новом зерновом соглашении

"То, что мы создали свой собственный коридор (в Черном море - ред.), стимулирует партнеров прокладывать другие маршруты. Я хотел бы напомнить, что корабли проходят территориальными водами Румынии, Болгарии и Турции, а сейчас идет речь о создании более безопасного маршрута", - отметил Боднар.

Он подчеркнул, что единственное, что не устраивает Украину - это возвращение к условиям, которые были в рамках первого зернового коридора.

"Никакого контроля, никаких обследований судов, которые идут из украинских портов, быть не может. Мы на это никогда не согласимся", - подчеркнул он.

Боднар также отметил, что эти переговоры - часть подготовки к Конференции по продовольственной безопасности, которая состоится в Турции в конце августа.