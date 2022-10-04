Посол рассказала, когда НАТО сможет обсудить заявку Украины на вступление в альянс

"Что касается конкретного плана действий, то здесь, конечно, мяч - на стороне НАТО. Потому что после того, как заявка была официально передана, теперь страны-члены должны предварительно провести обсуждение нашей заявки и высказать свою позицию", - заявила Галибаренко.

Посол добавила, что теперь дискуссия о будущем членстве в НАТО приобрела формализованный характер. Раньше это были неофициальные обсуждения, которые представители Украины вели в кулуарах, потому что официально не поднимался такой вопрос.

"Теперь это обсуждение будет проходить уже в рамках Североатлантического совета на разных уровнях", - добавила посол.

Уже одно из первых обсуждений должно состояться на уровне послов. Не исключается, что второе обсуждение пройдет в рамках заседания министров обороны во время формата "Рамштайн" 12-13 октября. В ноябре планируется заседание министров иностранных дел НАТО.