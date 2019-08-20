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Посол роз'яснив слова Нетаньяху про представництво України в Єрусалимі

Новини » Політика    20.08.2019 - 20:18
Посол роз'яснив слова Нетаньяху про представництво України в Єрусалимі
Фото: Біньямін Нетаньяху (Віталій Носач/РБК-Україна)

Загальна ідея президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху була у відкритті інноваційних офісів

Посол України в Ізраїль Геннадій Надоленко заявив, що Україна не планує переносити в Єрусалим з Тель-Авіва українське посольство або консульство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Надоленко у Facebook.

За його словами, загальна ідея президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху була у відкритті інноваційних офісів.

"На сьогоднішній день не йдеться про перенесення посольства або консульства (Єрусалим, - ред.). Йшлося - це була спільна ідея і президента України, і прем'єр-міністра Ізраїлю - про можливості відкриття інноваційних офісів в Єрусалимі та Києві, які будуть займатися розвитком технологічного співробітництва ", - заявив Надоленко.

У цьому контексті він зазначив, що Україна дуже важливо підтримувати тісний інноваційний зв'язок з Ізраїлем, тому що він дійсно є "стартап-нацією", там постійно зароджуються нові технології, і нашій країні потрібно постійно тримати руку на пульсі цих технологій.

"Я думаю, що такий офіс буде надзвичайно цікавим", - зазначив посол.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху анонсував відкриття IT-центрів у Києві та Єрусалимі. Він зазначив, що ізраїльські компанії працюють в Україні і співпрацюють з близько 50 тис. українськими комп'ютерними інженерами, математиками, вченими і тими, хто залучений у сферу сучасних технологій.

Крім того, Україна та Ізраїль домовилися вирішити проблему з відмовами у пропуску громадян на кордоні двох країн. Як зазначив Зеленський, останнім часом обидві країни активно співробітничають у міграційній сфері, зокрема, в питанні численних відмов громадянам України в'їзд в Ізраїль.

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