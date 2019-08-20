Посол разъяснил слова Нетаньяху о представительстве Украины в Иерусалиме

Фото: Биньямин Нетаньяху (Виталий Носач/РБК-Украина)

Общая идея президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху была в открытии инновационных офисов

Посол Украины в Израиль Геннадий Надоленко заявил, что Украина не планирует переносить в Иерусалим из Тель-Авива украинское посольство или консульство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, общая идея президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху была в открытии инновационных офисов.

"На сегодняшний день речь не идет о переносе посольства или консульства (в Иерусалим, - ред.). Речь шла - это была общая идея и президента Украины, и премьер-министра Израиля - о возможности открытия инновационных офисов в Иерусалиме и Киеве, которые будут заниматься развитием технологического сотрудничества ", - заявил Надоленко.

В этом контексте он отметил, что Украина очень важно поддерживать тесный инновационный связь с Израилем, потому что он действительно является "стартап-нацией", там постоянно зарождаются новые технологии, и нашей стране нужно постоянно держать руку на пульсе этих технологий.

"Я думаю, что такой офис будет чрезвычайно интересным", - отметил посол.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал открытие IT-центров в Киеве и Иерусалиме. Он отметил, что израильские компании работают в Украине и сотрудничают с около 50 тыс. украинскими компьютерными инженерами, математиками, учеными и теми, кто вовлечен в сферу современных технологий.

Кроме того, Украина и Израиль договорились решить проблему с отказами в пропуске граждан на границе двух стран. Как отметил Зеленский, в последнее время обе страны активно сотрудничают в миграционной сфере, в частности, в вопросе многочисленных отказов гражданам Украины въезд в Израиль.