Посол объяснил, почему Украина отвергает уступки и мирные переговоры с РФ

Украина не желает обсуждать уступки в войне, начатой Россией, а любые предложения о противоположном будут встречены немедленной негативной реакцией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Британии Вадима Пристайко во время интервью для Newsweek.
"Если мы сейчас остановимся на любых мирных переговорах, россияне будут пытаться сохранить захваченные земли, независимо от того, чего им удалось достичь до сих пор. И большинство из этих сфер достаточно важны. Например, это сухопутный мост в Крым", - сказал Пристайко.
Он объяснил, что сразу после начала переговоров россияне начнут по своей стране провозглашать победу, ведь, по словам посла, оккупанты не собираются обсуждать мирные планы.
"Они скажут своему народу: "Мы закончили. Мы уменьшили военный потенциал Украины из-за демилитаризации, мы стали сильнее, потому что у нас больше людей, больше регионов, больше всего. И мы показали этим "капиталистическим свиньям", что многополярный мир восстанавливается. Да, мы потеряли некоторых солдат, но это было ради величия матушки России", - объяснил посол.
По словам Пристайко, главная задача Украины сейчас донести иностранным партнерам свою преданность освобождению всей территории Украины, включая Крым.
Напомним, в прошлом месяце российский диктатор Владимир Путин обвинил Украину в нежелании мирных переговоров по прекращению войны.
После чего в Кремле высказались о мирном плане Украины, представленном на саммите в ООН.
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