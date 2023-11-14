Посол Японии рассказал, куда направляется многомиллиардная поддержка Украины

Помощь Украине от Японии в размере 7,6 млрд долларов направлена в нескольких приоритетных направлениях. К ним относятся, в частности разминирование, восстановление и реконструкция инфраструктуры и поддержка агропромышленного комплекса.

Об этом рассказал посол Японии в Украине Мацуда Кунинори в интервью РБК-Украина .

"Мотивация очень ясна, и ее сформулировал премьер-министр Кисиды в первый день вторжения: то, что происходит в Украине, в любой момент может произойти с Дальним Востоком и Японией. Это очень сильное послание, нашедшее хороший отзыв среди японских граждан ", - сказал посол.

Он подчеркнул, что спустя более 600 дней с начала полномасштабного вторжения национальная поддержка политики премьера Японии по оказанию помощи Украине все еще очень высока.

"Мы оказываем Украине поддержку в размере 7,6 миллиарда долларов, которая включает бюджетную поддержку, техническую поддержку, гуманитарную поддержку и т.д. Мы также оказываем Украине нелетальную военную помощь, включая беспилотники, оборудование для личного состава", - рассказал Кунинори.

По его словам, помощь в размере 7,6 миллиарда долларов направлена в нескольких приоритетных направлениях, к которым относятся прежде всего разминирование и вывоз обломков.

Вторым приоритетом, как отметил посол, является восстановление и реконструкция базовой инфраструктуры, включая, в частности, энергетический сектор.

Третье направление, по словам Кунинори, связано с поддержкой украинского агропромышленного комплекса. Украина является житницей не только самой Украины и Европы, но и Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Мы понимаем, что Украина несет международную ответственность как поставщик зерна и помогаем Украине в его экспорте.

"И в-четвертых, Япония помогает Украине в борьбе с коррупцией, судебной реформой и укреплением государственного управления. Мы хотели бы видеть Украину с большей демократией, более сильной экономической базой и более устойчивым обществом", - добавил посол.

Другая помощь Украине от Японии

Япония является одной из стран, которая выступила с поддержкой Украины в начале полномасштабного вторжения террористов на территорию нашей страны.

Недавно Киев и Токио начали первый раунд переговоров о гарантиях безопасности. Япония стала четвертой после США, Великобритании и Канады, начавшей соответствующие переговоры с Украиной.

В частности, наши страны планируют сотрудничать в вопросах восстановления и разминирования освобожденных от российской оккупации территориях.

Также Япония накануне зимы передаст Украине партию помощи. Речь идет об автотрансформаторах и солнечных панелях.