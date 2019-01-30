Посол Польщі висловив підтримку ПЦУ

Фото: Епіфаній і Пєкло (pomisna.info)

Ян Пєкло 29 січня провів зустріч з митрополитом Епіфанієм

Посол Польщі в Україні Ян Пєкло під час зустрічі із предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм 29 січня висловив підтримку Польщі процесу уніфікації українського православ’я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Єдина помісна Українська Православна Церква".

Як зазначається, було обговорено релігійну ситуацію в Україні, значення найновіших подій, пов’язаних із признанням Україні автокефалії та наступний шлях співробітництва між Посольством Республіки Польща у Києві та українською Церквою.

"Під час зустрічі у Києві із предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм я хотів, у першу чергу, висловити підтримку Польщі для України та процесу уніфікації українського православ’я", - сказав Пєкло.

Польський посол також привітав митрополита Київського Епіфанія із вибором його у результаті Об’єднавчого собору предстоятелем незалежної від Росії автокефальної Православної церкви України.

"Для нас особливо важливим є запевнення з боку Епіфанія, що перехід парафій до нової Церкви буде мирним та довготривалим процесом. Його спокійні та зважені слова показують величезний контраст між дійсністю та російською пропагандою, яка говорить, що автокефалія може призвести навіть до кровопролиття", - зауважив посол.

Нагадаємо, раніше Епіфаній заявив, що юридичне оформлення ПЦУ завершиться найближчим часом. Зокрема, буде зареєстрований керівний орган - Київська митрополія.

РБК-Україна писало, що президент Польщі Анджей Дуда своїм указом від 4 грудня звільнив посла в Україні Яна Пєкло. Його відкличуть з посади 31 січня 2019 року.