Польща призначила нового посла в Україні

Фото: Бартош Ціхоцький (twitter.com/MSZ_RP)

Новим послом в Україні став Бартош Ціхоцький

В Міністерстві закордонних справ (МЗС) Польщі повідомили, що міністр польського МЗС Яцек Чапутович сьогодні, 8 березня, передав Бартошу Ціхоцькому, який займав посаду його заступника, номінацію на посаду нового посла в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Польщі в Twitter.

"Міністр закордонних справ Чапутович від імені президента Республіки Польща номінував Бартоша Ціхоцького на посаду посла Республіки Польща в Україні", - йдеться у повідомленні МЗС.

Бартош Ціхоцький працював аналітиком в Центрі східних студій, Польському інституті Міжнародних відносин та Бюро з нацбезпеки. В період 2015-2016 року був співробітником Посольства Польщі на території Російської Федерації, після чого займав посаду радника голови Служби розвідки. У 2017 році повернувся працювати до МЗС, де відповідав за східну політику.

Також Ціхоцький відомий послідовною критикою агресивної політики РФ та виступав за територіальну цілістність України. Однак разом з тим він був противником поступок Україні в історичних суперечках.

Нагадаємо, посольство Польщі подало ноту протесту МЗС України. Посольство Польщі в Києві висловило Міністерству закордонних справ України у зв’язку зі спробами релятивізувати злочин у Гуті Пеняцькій.