Посол Польщі оцінив ризик розширення війни за межі України

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького в інтерв'ю для Polska Times .

Коментуючи нещодавній ракетний удар Росії по Львівській області, Ціхоцький заявив, що Путін веде війну не за Харків, Маріуполь або ж інше українське місто. Голова Кремля веде боротьбу за повернення до балансу сил часів холодної війни.

Посол зауважив, що не знає причини удару по Львівській області, однак може припустити, що це пов'язано із візитом до України глави МЗС Польщі та голови ОБСЄ Збігнєва Рау.

"Рау на пресконференції ясно дав зрозуміти, що ОБСЄ не залишить Україну, і буде знайдено рішення, щоб, попри протидію Росії, яка є членом ОБСЄ, організація активно підтримувала Україну щодо гуманітарної допомоги, відновлення держави. Це могло не сподобатися Росії", - додав Ціхоцький.