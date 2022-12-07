Посол Польши навал шаги Украины для вступления в ЕС и НАТО

Вступление в ЕС

"Что касается ЕС - очень понятный календарь. Совместно с предоставлением статуса кандидата Украине указали семь сфер, где мы ожидаем прогресса. Насколько я понимаю, украинская команда уверена, что в декабре будут переданы результаты этой работы ЕС", - сказал Цихоцкий.

По его словам, далее Европейская комиссия должна дать оценку этому прогрессу во второй половине следующего года. И в зависимости от этой оценки могут стартовать разговоры о принятии Украины в состав ЕС.

"Здесь нет какого-то четкого графика. Есть страны, которые более 30 лет ведут эти акцессионные переговоры. Есть такие, которые ведут 10 лет, и там немного прогресса. То есть это будет зависеть от ваших реформ, но также и от ситуации. Никто наивно вам не говорит, что это чисто техническая процедура", - добавил посол.

Вступление в НАТО

Как отметил Цихоцкий, Польша "максимально заинтересована - не из-за нашей проукраинской позиции, а потому, что, по нашему убеждению, это было бы очень хорошо для безопасности всей Евроатлантики – чтобы Украина была полноценным членом НАТО".

"Но для нас это не какая-то политическая, философская тема. Для нас очень важно качество этого членства - чтобы вы были качественным членом НАТО", - сказал посол.

По его словам, "есть темы, которые мы уже как мантру повторяем - это демократический контроль над Вооруженными силами, реформа СБУ и т.д. Об этом мы говорили до агрессии и очень четко объясняли, что нужно сделать. К примеру, система закупки оружия".

"Тем не менее: нет такого в Вашингтонском договоре, что нельзя во время войны об этом (вступлении в НАТО, – ред.) говорить… Дверь НАТО должна быть открыта, нет никакого юридического повода, чтобы Украина не могла стать членом НАТО", - сказал посол.