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Росія закладає основи для анексії окупованих територій України, - Білий дім

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Вашингтон, Вівторок 19 липня 2022 23:30
Росія закладає основи для анексії окупованих територій України, - Білий дім Росія готується до анексії окупованих українських територій
Автор: Константин Широкун

Росія готує грунт для анексії окупованої території України, також має намір в прискореному порядку ввести рубль в якості основної валюти.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Джон Кірбі в ході брифінгу, про це повідомляє РБК-Україна.

Він також з посиланням на дані американської розвідки повідомив, що росіяни готуються призначити довірених осіб для прискореної анексії і змусити жителів окупованих територій подавати заяви на прискорене отримання громадянства. За його словами, Росія також намагається взяти під контроль телевізійні та радіовежі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні Сили України продовжують просуватися на Херсонському напрямку впевненими кроками.

Водночас російські війська через наступальні дії України готуються до вуличних боїв в окупованому Херсоні.

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