Посол Германии о ракетах Taurus Украине: сейчас поставок не будет

По его словам, Германия уже проинформировала о своем решении украинскую сторону.

"Сейчас не будет поставок ракет Taurus Украине. По моему мнению, федеральное правительство и канцлер Германии очень четко дали это понять. Мы проинформировали об этом решении также украинское правительство, причем подробно проинформировали. И пока это - все, что я могу сказать публично по этому поводу", - заявил дипломат.

Йегер добавил, что недавно также появилась информация о подготовке нового пакета помощи для Украины от Германии на сумму более 1 млрд долларов.

"В него войдут также действительно важные составляющие, которые помогут укрепить вашу противовоздушную оборону. Кстати, сегодня Германия – возможно, если не учитывать США, - является ведущей страной, инвестирующей в вашу ПВО", - заявил посол.

Ракеты Taurus для Украины

Украина уже несколько месяцев просит Германию о поставках дальнобойных ракет Taurus. Такое вооружение способно бить по целям на расстоянии до 500 километров.

Ранее в октябре немецкие СМИ сообщали, что у правительства Германии нет планов поставлять в Украину дальнобойные ракеты Taurus в обозримом будущем.

Перед этим издание The Wall Street Journal писало о том, что поставки ракет откладывают, поскольку Германия боится прямой конфронтации с Россией. Берлин полагает, что для применения ракет ему необходимо будет отправить своих специалистов в Украину.

В сентябре глава МИД обороны Германии Борис Писториус заявил о том, что поставки ATACMS со стороны США для Украины не будут автоматически означать, что Берлин "разблокирует" вопрос о передаче Taurus.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.