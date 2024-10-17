Нидерланды выделят 271 миллион евро на артиллерийские снаряды для Украины
Нидерланды выделят на военную помощь Украине еще 271 миллион евро. Они будут потрачены на артиллерийские снаряды.
Как сообщает РБК-Украина, об этом написал премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в Twitter.
По его словам, Дания, Чехия и Нидерланды решительно настроены на совместную поддержку Украины против российской агрессии. Он также напомнил, что около года назад была создана инициатива по поставке боеприпасов, а сегодня был сделан следующий важный шаг.
"Мы будем поставлять больше крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов. Для этого Нидерланды выделяют 271 миллион евро на артиллерийские снаряды. Это поможет Украине с поставкой боеприпасов в 2025 году и привлечет европейскую оборонную промышленность к дальнейшему расширению", - написал Схоф.
Помощь Украине от Нидерландов
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Нидерланды активно поддерживают нашу страну. В частности, в начале октября Украина получила первые истребители F-16 от Нидерландов . Тогда же была анонсирована инициатива по дронам.
А летомНидерланды объявили о планах передать Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot в сотрудничестве с другой страной.
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