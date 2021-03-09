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Посол Ізраїлю вимагає скасувати присвоєння стадіону в Тернополі імені Шухевича

Автор: РБК-Україна

Посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон відреагував на присвоєння стадіону в Тернополі імені Романа Шухевича. Він виступив з вимогою скасувати це рішення.

Про це йдеться в повідомленні ізраїльського посольства в Facebook.

"Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я сумнозвісного гауптмана 201-го батальйону шуцманшафта Романа Шухевича та вимагаємо негайного скасування цього рішення", - заявив Ліон.

Відзначимо, Шухевич визнаний борцем за українську незалежність у XX столітті. Був членом галицького крайового проводу Організації українських націоналістів, командував українським підрозділом "Нахтігаль" в складі іноземних легіонів Вермахту в 1941-1942 роках. Також був головнокомандувачем УПА. Убитий радянськими чекістами в 1950 році.

Нагадаємо, минулого тижня Тернопільська міська рада перейменувала стадіон і присвоїла йому ім'я головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.

Відзначимо, до цього Окружний адміністративний суд міста Києва анулював рішення про перейменування Московського проспекту на честь Степана Бандери.

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Новини України ТернопільІзраїльпосол
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