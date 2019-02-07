Посол Німеччини сумнівається у швидкому вступі України до ЄС і НАТО

Райхель підкреслив, що Україна має право претендувати на членство в ЄС і НАТО

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель считает нереалистичным скорое вступление страны в Европейский союз и НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Европейской правде".

В частности, он назвал нереалистичной перспективой скорое вступление Украины в ЕС или НАТО. Он также подчеркнул, что Киеву предстоит преодолеть "извилистый путь".

"Украине придется сделать очень много, чтобы привести себя в статус кандидата на вступление в обе организации. И если кто-то из кандидатов говорит, что в случае победы сможет немедленно достичь членства - это как раз тот популизм, о котором я говорил. И все же Евросоюз остается открытым проектом. Любая европейская страна имеет право претендовать на вступление в ЕС, это касается и Украины….НАТО также декларирует политику открытых дверей", - добавил Райхель.

Напомним, сегодня Верховная рада должна проголосовать за закрепление курса Украины на Евросоюз и НАТО.

Отметим, накануне НАТО и Северная Македония подписали протокол о вступлении в альянс.