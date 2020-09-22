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Боррель про загрозу для безвізу через САП: це складне питання

Київ, Вівторок 22 вересня 2020 17:13
Боррель про загрозу для безвізу через САП: це складне питання
Фото: Жозеп Боррель (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні загроза для безвізового режиму України з Євросоюзом відсутня, оскільки Київ відповідає всім необхідним вимогам. Ситуація навколо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) може вплинути на це не раніше наступного звіту про дотримання вимог для безвізу.

Про це на прес-конференції в Києві заявив високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель.

"Це складне питання. Що стосується призупинення безвізового режиму, то в ЄС є відповідний механізм, в рамках якого готуються регулярні звіти про дотримання вимог. Останній такий звіт був датований 20 липня 2020. Згідно з цим звітом було підтверджено, що Україна відповідає всім орієнтирам, пов'язаним з безвізовим режимом. До цього дня так є, це було підтверджено", - заявив Боррель.

Він додав, що у звіті також зверталася увага на важливість подальшої ефективної та незалежної роботи антикорупційних органів та утримання від політизації правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що безвізовий режим з ЄС не скасовується. Заява прозвучала після того, як США і Євросоюз висловили стурбованість у зв'язку з конкурсом на нового голову САП.

В Європейському парламенті навіть заявили, що українська влада нібито просуває на цю посаду підконтрольних кандидатів, що може нести загрозу для безвізу та макрофінансової допомоги.

Детальніше про ситуацію читайте у матеріалі РБК-Україна "Закриття Європи. Чи загрожує українцям втрата безвізу".

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