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Посол ЄС закликав зберігати режим "тиші" на Донбасі

Автор: Андрій Козловський

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас закликав до дотримання режиму "тиші" на Донбасі. Він зазначив, що більше жодне життя не повинно бути втраченим.

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Про це Матті Маасікас повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Відвідав Алею Героїв у Дніпрі й вшанував пам'ять полеглих за суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Слід берегти режим тиші, щоб більше жодне життя не було втрачене", - написав він.

Маасікас також додав, що ЄС засуджує агресію Росії проти України і закликає до виконання Мінських угод.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 листопада, збройні формування Російської Федерації і її найманці чотири рази порушили домовленості про перемир'я. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Однак минулого тижня на Донбасі загинув український військовий. Військовослужбовець був убитий кулею ворожого снайпера.

Крім того, в Україні зниклими безвісти вважаються 69 військовослужбовців Збройних сил України.

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