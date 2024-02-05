Посол ЕС пояснила замедленную реакцию военной промышленности Европы на войну

"Переход к военному производству не является естественным инстинктом в Европе. В Европе мы десятилетиями жили с твердым убеждением, что война на европейском континенте больше невозможна", - сказала вона.

По ее словам, с этим первоначальным шоком 24 февраля 2022 года в ЕС неплохо справились с политической активизацией, активизацией общества с точки зрения проявления солидарности в приеме украинских беженцев, доставке гуманитарной помощи и т. д.

"Я думаю, что отрасль движется, возможно, не так быстро, как мы надеялись. Но в настоящее время правительства и частный сектор вновь проявляют решительность и делают сильный толчок к увеличению производств", - отметила Матернова.

Посол ЕС напомнила, что в ЕС рыночная экономика, "поэтому сделать это не так просто, как при командной экономике, Как в России. "Так что да, в этом смысле промышленность отреагировала не так быстро, как мы надеялись", - сказала она.

Матернова пояснила, что изначально была опора на рынок. "Но я думаю, что отрасли необходимо увидеть долгосрочную приверженность со стороны правительства. Это немного как проблема з курицей и яйцом", - добавила посол.

Снаряды для Украины

Напомним, в марте 2023 года ЕС пообещал передать Украине миллион артиллерийских снарядов в течение одного года.

Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, к марту 2024 года Украина получит 524 тысячи снарядов. Это 52% от поставленной цели.

Еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон ранее заявлял, что к весне 2024 года производственный потенциал оборонных предприятий в ЕС составит более миллиона артиллерийских снарядов.

Для закупки снарядов Европа может обратиться к оружейным компаниям Южной Кореи, Турции и Южной Африки.