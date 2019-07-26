Посол ЄС назвав терміни підписання угоди про "відкрите небо" з Україною

Європейський союз зможе підписати з Україною угоду про "відкрите небо" до кінця 2019 року. Про це сказав посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі в інтерв'ю виданню "Європейська правда".

Мінгареллі заявив, що його колеги у Брюсселі кажуть: щойно відбудеться Brexit, перепони для підписання цієї угоди будуть зняті.

Він нагадав, що підписання було заблоковане через суперечку Іспанії та Великої Британії щодо статусу Гібралтару.

"Тож коли Британія вийде з Євросоюзу цієї суперечки всередині ЄС вже не буде. А отже, я сподіваюся, що вже до кінця цього року це станеться", - сказав він.

Нагадаємо, на початку 2018 року міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що після виходу Британії з Європейського Союзу буде підписано угоду про "відкрите небо".

Відзначимо, причина затягуванням підписання угоди про єдиний авіапростір, яку було парафовано ще в 2013 році, полягає у відсутності консенсусу між Іспанією і Великобританією щодо остаточної редакції статті про аеропорт Гібралтару.