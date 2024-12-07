Посол о помощи Германии после разговора Зеленского и Шольца: каждый день есть хорошие новости

"Каждый день есть хорошие новости. Они не являются публичными, но то, о чем говорили президент (Владимир Зеленский - ред) с канцлером (Олафом Шольцом - ред) в понедельник, уже реализуется в среду. Поэтому все будет Украина!" - сказал он.

По словам посла, Украина оказалась в центре избирательной кампании в Германии.

"То, что Украина оказалась фактически в центре избирательной кампании, на пользу нам, если Украина не будет использоваться в популистских целях и если политические силы воздерживаются от того, чтобы нагонять страх. Потому что люди и так напуганы, страх нагоняют россияне, зачем их поддерживать в этом", - отметил Макеев.

По его словам, досадным является то, что во время дебатов в Бундестаге в пятницу разные партии, фракции при обсуждении темы поддержки Украины обвиняли друг друга.

Важным, по его мнению, является то, что все демократические политические силы все же выражали Украине поддержку.