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Посол Дании рассказал, как контролируют выделенные Украине деньги

Фото: Оле Эгберг Миккельсен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Ростислав Шаправский

Все закупки, которые делает Дания для проектов в Украине, осуществляются через международные организации. Вопрос коррупции достаточно чувствительный.

Об этом посол Дании в Киеве Оле Эгберг Миккельсен сказал в интервью РБК-Украина .

"Это действительно вопрос номер один, который я получаю, когда ко мне приезжают делегации, потому что, с одной стороны, есть сильная поддержка Украины. С другой стороны, есть беспокойство, страх, что, возможно, будет отсутствие подотчетности, будет коррупция и еще что-то . Поэтому мы очень сознательно относимся к снижению риска коррупции в нашей поддержке", - сообщил он.

По его словам, все закупки, которые Дания производит в Николаеве, осуществляются не на месте. "Никаких местных закупок нет, все осуществляется через международные организации, в первую очередь закупочное агентство системы ООН. И это один из способов снижения риска коррупции", - сказал Миккельсен.

Как отметил посол, если будут какие-то реальные доказательства коррупции, "это было бы худшее, что могло произойти".

"Поэтому у нас есть сильный и общий интерес с нашими украинскими друзьями в том, чтобы борьба с коррупцией продолжалась, чтобы было сделано все для снижения риска коррупции", - добавил он.

Дания также реализует Европейскую антикоррупционную инициативу, которая, в сущности, создала антикоррупционные институты. Также существует партнерство с некоторыми муниципалитетами, они называются "городами честности", один из них – Николаев, поэтому им приходится отвечать жестким требованиям по снижению риска коррупции, рассказал посол.

Помощь Дании

Дания с начала вторжения России в 2022 году активно помогает Украине оружием и финансами. В апреле правительство Дании приняло решение выделить 300 млн евро крон на инвестиции в украинскую оборонную промышленность .

В феврале 2024 годаДания передала Украине всю свою артиллерию вместе с ненужными им оружием, боеприпасами и системами ПВО и призвала других западных партнеров сделать то же самое.

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ООНДания