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Посол Дании о гаубицах Caesar: они вам нужнее, чем нам

Фото: Оле Эгберг Миккельсен, посол Дании в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Сергей Пышкин

Сегодня линия фронта находится в Украине, в связи с чем гаубицы Ceasar нужнее Силам обороны, чем Дании.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен.

Отвечая на вопрос финансирования производства новых гаубиц, посол объяснил, что не может прибегать к каким-либо подробностям, поскольку это может пойти на пользу врагу.

"У нас ничего не осталось (гаубиц Caesar, ред.), все, что у нас есть, было пожертвовано, и философия заключается в том, что они нужны вам больше, чем нам. На данный момент линия фронта находится в Украине, поэтому они нужны вам больше, чем нам", - заявил Миккельсен.

Посол отметил, что сегодня Дания работает над тем, чтобы заменить отданные Украине гаубицы. В частности, ведутся дискуссии о том, какие именно Копенгаген планирует приобрести.

Гаубицы Caesar

Эффективная дальность Caesar составляет до 42 километров. Гаубицы используют весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО, в том числе кассетные. В частности их скорострельность составляет 6 снарядов в минуту. 

В феврале 2023 Министерство обороны Украины сообщило, что Копенгаген передал Украине все самоходные артиллерийские установки Caesar, которые имел на вооружении.

В частности, еще в марте 2024 года министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что Париж также передаст Украине 78 артустановок Caesar. Также планирует усилить поставку снарядов. 

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