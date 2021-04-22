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Посол Чехії заявив, що його поки не висилають з Москви

Автор: РБК-Україна

Посол Чехії в Москві Вітезслав Півонька поки не буде висланий з Росії. Таке рішення ще не приймалося.

Про це посол заявив після того, як був викликавши в російський МЗС, повідомляє " РИА Новости".

На запитання журналістів він відмовився відповідати, заявивши, що всі подробиці зустрічі надасть МЗС РФ. Однак він підтвердив, що залишиться в Москві.

"Я особисто? Поки Так", - сказав дипломат.

Півонька додав, що очікує подальших зустрічей з російською стороною для вирішення існуючих проблем і що врегулювання цих проблем буде тривалим.

Раніше повідомлялося, що у відповідь на висилку 20 дипломатів з Росії чеська сторона дзеркально скоротить чисельність персоналу відповідно до стану штату свого посольства в Москві.

З вівторка штат російського посольства в Чехії складається з 27 дипломатів і 67 співробітників технічного персоналу, а чеського в РФ - з п'яти дипломатів і 19 технічних службовців.

Нагадаємо, раніше Чехія видворила 18 співробітників російського посольства після того, як виявився зв'язок російської розвідки зі вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році. У відповідь Російська Федерація вислала 20 чеських дипломатів.

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Новини України Російська ФедераціяЧехия
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