Посол Чехії заявив, що його поки не висилають з Москви

Посол Чехії в Москві Вітезслав Півонька поки не буде висланий з Росії. Таке рішення ще не приймалося.

Про це посол заявив після того, як був викликавши в російський МЗС, повідомляє " РИА Новости" .

На запитання журналістів він відмовився відповідати, заявивши, що всі подробиці зустрічі надасть МЗС РФ. Однак він підтвердив, що залишиться в Москві.

"Я особисто? Поки Так", - сказав дипломат.

Півонька додав, що очікує подальших зустрічей з російською стороною для вирішення існуючих проблем і що врегулювання цих проблем буде тривалим.