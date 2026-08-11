Посол Британии: Украина - это "Кремниевая долина" западного оборонного сектора

Украина - "Кремниевая долина" оборонки

Украинская ветвь беспилотников считается одной из самых современных в мире - это открыто признают даже отдельные генералы Пентагона.

"Война в Иране, в известном смысле, подчеркнула, что Украина - это "Кремниевая долина" западного оборонного сектора, и люди хотят перенимать опыт", - подчеркнул Кромптон.

Совместные проекты с дронами уже запущены

Дипломат рассказал, что сотрудничество с дронами уже началось.

"Мы уже сделали одну-две небольшие вещи. Да, одна из наших компаний сотрудничает с вашей над дронами "Octopus", пытаясь повысить их скорость и эффективность", - отметил Кромптон.

По его словам, пока это сотрудничество не реализовали в широком масштабе, однако считают это направление важным. Две недели назад стороны также объявили о системе Stone Cloak, которая помогает повысить точность украинских дронов.

Что мешает расширению сотрудничества

Каждый раз, когда Британия и Украина берутся за общий проект, они сталкиваются с законодательством в Лондоне или Киеве, которое содержит проблемы с лицензированием экспорта.

"И я считаю, что мы добились прогресса в этом вопросе. Конечно, Украина делает это и с другими странами", - добавил Кромптон.

Дипломат надеется, что уже реализуемые проекты станут катализаторами для дальнейшего расширения сотрудничества. По его словам, все больше британских компаний интересуется украинским направлением.

Британия хочет учиться у украинского опыта

После согласования британского плана инвестиций в оборону, бюджетная ситуация стала более четкой, поэтому в Лондоне есть сильное желание развивать совместные направления с Киевом, рассказал посол.

"Я считаю, что мы учимся на вашем опыте, изучаем искусство инноваций, и, по моему мнению, у вас есть значительный опыт в сфере цепей поставок", - сказал Кромптон.

По словам дипломата, пандемия COVID-19, война России против Украины и война в Иране показали, насколько важно иметь более крепкие цепи поставок среди стран-партнеров.

"Идея будет заключаться в том, чтобы создать ситуацию , где мы будем иметь долгосрочные партнерские отношения, где часть производства будет происходить здесь, а часть - в Великобритании", - пояснил посол.

В то же время он признал, что Украина не может позволить себе изымать системы вооружения из передовой, поэтому сторонам нужно найти золотую середину, которая удовлетворила бы все потребности.

Украина больше не только просит помощи

По словам дипломата, многие западные военачальники признают, что Западу нужно извлекать больше уроков по украинскому опыту, ведь Украине пришлось быстро приспосабливаться и внедрять инновации в условиях войны.

"Люди говорят, что у западных стран было бы преимущество в воздухе, но мы только что увидели войну против Ирана, где с первого дня было тотальное преимущество в воздухе, но потом все подняли трубки и спросили: "Можем ли мы поучиться у вас?", - рассказал Кромптон.

"Украина вдруг, вместо того чтобы постоянно просить и создавать впечатление, будто она просит о дополнительной помощи, начала вносить конструктивный вклад", - подытожил посол.

По его словам, именно об этом говорится в коммюнике саммита НАТО в Анкаре, где отдельно упомянули вклад Украины в евроатлантическую безопасность.

Ранее сообщалось, что реальные темпы продвижения российских оккупантов на востоке Украины оказались медленнее скорости улитки, несмотря на бравурные заявления Кремля.