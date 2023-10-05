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Посол Британии о российском ударе по Грозе: мы должны победить это зло

Киев, Четверг 05 октября 2023 18:39
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Посол Британии о российском ударе по Грозе: мы должны победить это зло Фото: посол Британии в Украине отреагировал на российский обстрел села Гроза (t.me/synegubov)
Автор: Иван Носальский

Цивилизованный мир должен победить Россию, которая сегодня, 5 октября, нанесла ракетный удар по кафе в селе Гроза Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Великобритании в Украине Мартина Харриса в Twitter.

Он написал, что с ужасом узнал о варварском ударе россиян по селу Гроза, в результате которого погибли десятки мирных жителей.

"Мои искренние соболезнования всем, кто потерял своих близких. Мы должны победить это зло", - подчеркнул британский дипломат.

Обстрел Грозы

Напомним, сегодня, 5 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар "Искандером" по селу Гроза.

Они ударили по магазину и кафе, где проходили поминки. Всего в районе обстрела находились около 60 человек.

Согласно последним данным, известно о 51 погибшем и 6 раненых из-за атаки оккупантов.

Все детали обстрела можете узнать в материале РБК-Украина.

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