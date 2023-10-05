Посол Британии о российском ударе по Грозе: мы должны победить это зло
Цивилизованный мир должен победить Россию, которая сегодня, 5 октября, нанесла ракетный удар по кафе в селе Гроза Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Великобритании в Украине Мартина Харриса в Twitter.
Он написал, что с ужасом узнал о варварском ударе россиян по селу Гроза, в результате которого погибли десятки мирных жителей.
"Мои искренние соболезнования всем, кто потерял своих близких. Мы должны победить это зло", - подчеркнул британский дипломат.
Обстрел Грозы
Напомним, сегодня, 5 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар "Искандером" по селу Гроза.
Они ударили по магазину и кафе, где проходили поминки. Всего в районе обстрела находились около 60 человек.
Согласно последним данным, известно о 51 погибшем и 6 раненых из-за атаки оккупантов.
Все детали обстрела можете узнать в материале РБК-Украина.
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