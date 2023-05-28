Посол Британии о ночной атаке дронов на Киев: жестокий подарок на День города

Попытка российских оккупантов атаковать Киев дронами сегодня, 28 мая, является жестоким подарком на День города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Британии в Украине Мелинду Симмонс в Twitter .

"Сегодня День Киева, поэтому, конечно, Россия послала Украине жестокий подарок. Сижу в убежище, слушаю очень громкие звуки взрывов снаружи и чувствую, как содрогаются стены. Это ненормально", - отметила Симмонс.

При этом на атаку отреагировал и глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

"Взрывов в Киеве было больше, чем при “обычных” воздушных атаках. Как будто агрессор извращенно отмечает день Киева. Не сломит дух этого могучего города", - написал он.

Отметим, что 28 мая в Киеве празднуют День города. В столице запланированы скромные празднования.

Ночная атака

Напомним, 28 мая ночью в Украине была зафиксирована самая масштабная российская атака дронов. Оккупанты пытались бить по нашей стране при помощи 54 БПЛА, 52 из которых сбили.

При этом в Житомирской области известно о повреждении одного объекта инфраструктуры.