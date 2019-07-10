Посол Британії в США подав у відставку після критики Трампа

Посол Великобританії в США Кім Даррок подав у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Даррок направив до МЗС прохання про відставку 10 липня. Він нагадав, що термін його повноважень закінчується пізніше в 2019 році, проте "у нинішніх обставинах було б відповідально" відійти і дати місце новому послові. Прем'єр-міністр Тереза Мей висловила жаль у зв'язку з відставкою Даррока.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вчора зробив заяву після того, як в ЗМІ витекло дипломатичне листування британського посла. У своїх листах Деррок називав Трампа і його адміністрацію некомпетентними і непрофесійними. У свою чергу, президент США сказав, що дуже критично ставився до того, як Великобританія і прем'єр-міністр Тереза Мей проводили Brexit. Також Трамп заявив, що більше не хоче мати справу з послом.

У зв'язку з цим міністр закордонних справ великої Британії Джеремі Хант назвав "зневажливими і помилковими" коментарі президента США Дональда Трампа.

За словами Ханта, американські дипломати діляться приватними думками з держсекретарем Майком Помпео, як і британські дипломати зі своїм начальником в Лондоні.