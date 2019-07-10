У Британії відповіли на "зневажливу" заяву Трампа про Мей

Фото: Джереми Хант (Wikipedia)

Джеремі Хант назвав заяву Трампа про Мей "зневажливою"

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант назвав "зневажливими та хибними" коментарі президента США Дональда Трампа щодо британського посла в Сполучених Штатах і прем'єр-міністра Терези Мей. Про це він написав у Twitter.

Трамп вчора зробив заяву після того, як в ЗМІ витекло дипломатичне листування британського посла. У своїх листах Деррок називав Трампа і його адміністрацію некомпетентними і непрофесійними. У свою чергу, президент США сказав, що дуже критично ставився до того, як Великобританія і прем'єр-міністр Тереза Мей проводили Brexit.

За словами Ханта, американські дипломати діляться приватними думками з держсекретарем Майком Помпео, як і британські дипломати зі своїм начальником у Лондоні.

"Ви казали, що британсько-американський альянс є найвеличнішим в історії, і я згоден. Але союзники повинні ставитися один до одного з повагою, як і Тереза Мей завжди робила це стосовно вас", - зазначив Хант.

Нагадаємо, уряд Великобританії почав розслідування витоку в ЗМІ дипломатичних записок від посла країни в Сполучених Штатах. У листах сер Кім Деррок назвав адміністрацію американського президента Дональда Трампа "унікально дисфункціональною" і передрікав йому "ганебний кінець кар'єри".