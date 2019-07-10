ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Британії відповіли на "зневажливу" заяву Трампа про Мей

Новини » Політика    10.07.2019 - 09:21
У Британії відповіли на "зневажливу" заяву Трампа про Мей
Фото: Джереми Хант (Wikipedia)

Джеремі Хант назвав заяву Трампа про Мей "зневажливою"

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант назвав "зневажливими та хибними" коментарі президента США Дональда Трампа щодо британського посла в Сполучених Штатах і прем'єр-міністра Терези Мей. Про це він написав у Twitter.

Трамп вчора зробив заяву після того, як в ЗМІ витекло дипломатичне листування британського посла. У своїх листах Деррок називав Трампа і його адміністрацію некомпетентними і непрофесійними. У свою чергу, президент США сказав, що дуже критично ставився до того, як Великобританія і прем'єр-міністр Тереза Мей проводили Brexit.

За словами Ханта, американські дипломати діляться приватними думками з  держсекретарем Майком Помпео, як і британські дипломати зі своїм начальником у Лондоні.

"Ви казали, що британсько-американський альянс є найвеличнішим в історії, і я згоден. Але союзники повинні ставитися один до одного з повагою, як і Тереза Мей завжди робила це стосовно вас", - зазначив Хант.

У Британії відповіли на &quot;зневажливу&quot; заяву Трампа про МейНагадаємо, уряд Великобританії почав розслідування витоку в ЗМІ дипломатичних записок від посла країни в Сполучених Штатах. У листах сер Кім Деррок назвав адміністрацію американського президента Дональда Трампа "унікально дисфункціональною" і передрікав йому "ганебний кінець кар'єри".

Суд заборонив Трампу блокувати користувачів у Twitter Чалий розповів про підготовку зустрічі Трампа з Зеленським
Новини України ВеликобританияДональд ТрампТереза Мэй
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся