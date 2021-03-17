Посол Британії в Україні зробила щеплення COVID-вакциною AstraZeneca

Про це Мелінда Сіммонс повідомила на своїй сторінці у Twitter.

"Мені зробили щеплення вакциною AstraZeneca проти COVID-19. Це було дуже швидко, ефективно, безпечно, і я майже не відчула його. Вакцина проти COVID - це вихід з пандемії", - написала вона.

Сіммонс опублікувала фотографію, на якій видно процес вакцинації. Щеплення їй зробили, ймовірно, в Лондоні. Позаду неї розміщений банер лондонської аптеки Gateway Chemist, яка є центром вакцинації проти коронавирусу.

Фото: Мелінда Сіммонс (twitter.com/MelSimmons)